Pedullà: «Dybala rimpianto per molti, Inter soprattutto! Giustiziato da Allegri»

Dybala ieri ha segnato in Roma-HJK di Europa League (vedi articolo), proseguendo nel suo rilancio dopo i tanti problemi alla Juventus. Pedullà, nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia, vede un rimpianto per l’Inter e un errore di Allegri.

IL RILANCIO – Alfredo Pedullà trova una valutazione errata da Inter e Juventus: «Paulo Dybala è un rimpianto per molti. È un rimpianto per chi lo ha fatto andare via, è un argomento sottovalutato, e per chi non l’ha preso. Per l’Inter soprattutto, che ha avuto l’occasione. Complimenti alla Roma che ha saputo aspettare il momento per inserirsi, però questo è un rimpianto per tutti. Adesso si è sbloccato, gioca tranquillo e sereno, non ha gli infortuni muscolari toccando ferro. Alla Juventus è stato, tra virgolette, giustiziato da Massimiliano Allegri che nella sua rivisitazione non aveva Dybala. A ottobre doveva firmare e non firma più: dev’essere accaduto un qualcosa di tecnico e non di economico. All’Inter andava preso a prescindere da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, dovevano essere in cinque per tre mesi. Poi, dopo i Mondiali, vedi che Edin Dzeko è a quattro mesi dalla scadenza e che magari Joaquin Correa si è stancato. Ma intanto Dybala lo prendi per tre anni».