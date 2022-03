Pedullà: «Dybala-Inter, no riscontri. Perché mai dovrebbe interessare!»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ha espresso la sua opinione in merito alle voci che vorrebbero Dybala all’Inter. L’esperto di mercato non ha dubbi e spiega anche le motivazioni

NON CAPISCO − Pedullà ritiene poco plausibile la Joya in nerazzurro: «Su Paulo Dybala all’Inter non ho riscontri. Dove potrebbe giocare in un 3-5-2 con Lautaro Martinez, non so? L’Inter ha iniziato una politica di non sforamento, a Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic concederà massimo sei milioni. Poi l’Inter ha già un programma per il futuro. Lautaro Martinez è l’attaccante titolare, è il centravanti dell’Argentina. Dybala è il suo vice in Nazionale. Dybala all’Inter è un no quindi per 326 motivi».