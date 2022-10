Pedullà secco: «Inter e Napoli squadre. La Juventus no! Onore a Inzaghi»

Nella notte più dolce di questa prima parte di stagione per l’Inter di Inzaghi, il noto giornalista ed opinionista Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia ha commentato l’impresa nerazzurra. Sono molte le differenze con la situazione a Torino della Juventus.

MONDI DIFFERENTI − Dopo l’impresa dell’Inter nel girone più duro della Champions League 2022/2023 Alfredo Pedullà ha deciso di parlare dell’artefice di questo grande risultato, Simone Inzaghi. Il noto giornalista sportivo ed opinionista negli studi di Sportitalia ha detto: «Inter e Napoli sono due squadre, la Juventus no. L’Inter ha ripreso a giocare, onore a Simone Inzaghi che ha saputo uscire dal vicolo buio. Ha risolto i problemi di inizio anno e ha superato oggi un avversario all’altezza. Questa vittoria vale tra i 55 e i 60 milioni, soldi fondamentali che aggiustano già una stagione. La differenza con Allegri si nota da quanto sia schierata la stampa in termini di simpatia ed antipatia. Oggi sentivo difendere la Juventus per i risultati del 2015 e la prestazione dei giovani, mentre nei riguardi di Inzaghi non ci sono mai stati scrupoli. Poche settimane fa Inzaghi era già esonerato, i tifosi erano nostalgici di Conte nonostante le pessime figure in Europa. Trovo ridicola la differenza nei commenti che vengono fatti sull’allenatore dell’Inter e quello della Juventus. Inzaghi ha trovato soluzioni, è stato sul pezzo e non ha mai goduto dei soldi che Allegri ha ricevuto dalla società bianconera».