Pedullà: «Dumfries meglio di Hakimi ai Mondiali. La quotazione si alza»

Denzel Dumfries è stato grande protagonista dei Mondiali del Qatar con la sua Olanda. Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato dagli studi di Sportitalia del calciatore dell’Inter e della sua quotazione di mercato.

POSITIVO – Denzel Dumfries ha impressionato ai Mondiali del Qatar. Un gol, due assist e tanto altro per il calciatore dell’Inter con la sua Olanda. Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato con Sportitalia del rendimento dell’esterno: «Dumfries ha fatto un ottimo Mondiale, ha fatto meglio di Hakimi e lo preferisco per la top 11 di questa competizione. Ha segnato, ha deciso gli ottavi di finale e ora la quotazione può salire sui 60 milioni, come testimoniano le richieste dell’Inter».