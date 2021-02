Pedullà: «Derby, l’Inter sta meglio. Prossime due fondamentali»

Alfredo Pedullà

Si avvicina il derby Milan-Inter, in programma domenica alle ore 15. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, sostiene che la stracittadina e il turno seguente (coi rossoneri impegnati a Roma e i nerazzurri in casa col Genoa) potranno definire le gerarchie.

LA RESA DEI CONTI – Snodo cruciale per la Serie A. Ecco come anticipa il derby Alfredo Pedullà: «In questo momento l’Inter sta meglio. Per me le prossime due partite sono fondamentali per la stagione. Il Milan va a Belgrado e torna venerdì mattina, ha fatto la settimana tipo. Per il Milan è molto più importante rispetto all’Inter, che se vincesse avrebbe più di una partita di vantaggio. Sarà una partita di fondamentale importanza. Deve giocare Christian Eriksen? Secondo me sì. Dopo aver visto l’ultimo Arturo Vidal e l’ultimo Eriksen se non giocasse sarebbe una sorpresa. L’ultimo Vidal non è stato convincente, mi aspetto una conferma ma Antonio Conte è imprevedibile».