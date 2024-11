Pedullà: «D’accordo con Conte sul VAR. Ma è facile parlare ora!»

Alfredo Pedullà è d’accordo su Sportitalia con l’opinione data da Antonio Conte dopo Inter-Napoli, ma fa un appunto all’allenatore per le tempistiche dell’intervento.

SISTEMA – L’AIA non sta gestendo nel migliore dei modi la questione arbitrale in Serie A. Alfredo Pedullà è d’accordo con l’allenatore del Napoli dopo la partita con l’Inter, ma fa un appunto: «Un flash su Antonio Conte: sono d’accordo con lui quando sostiene che il protocollo è un figlio di carta straccia da infilare in un cassetto da chiudere a tripla mandata. E che se un arbitro sbaglia in modo clamoroso, bisogna andare oltre uno stucchevole pilota automatico che non consente di coinvolgere il Var. E proprio per questo motivo non sarei contrario a una chiamata da utilizzare nelle situazioni più controverse. Certo, se Conte ne avesse parlato dopo Empoli–Napoli sarebbe stato meglio. Bisogna mettersi in testa una cosa, urge rivoluzionare un sistema incapace di dare regolarità e competenza. Ormai non esiste sabato o domenica di campionato senza tre o quattro decisioni contorte, alcune assurde. Per me l’unica strada sarebbe il commissariamento dell’AIA, lo sostengo da mesi e non cambio idea pur correndo il serio rischio di cantarmela o suonarmela da solo»