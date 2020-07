PedullÃ : “Critiche a Conte? Non significa poco rispetto. Inter, mi chiedo…”

Pedullà: “Critiche a Conte? Non significa poco rispetto. Inter, mi chiedo…”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà, giornalista e noto esperto di calciomercato, ha parlato di Antonio Conte. Sul suo account Twitter ha quindi sottolineato come il tecnico nerazzurro abbia delle colpe in questa stagione

DIRITTO DI CRITICA – Alfredo Pedullà è stato chiaro: «Criticare Conte non significa rispettarlo poco. Anzi. E l’esatto contrario: proprio perché sai cosa ha fatto in carriera, ti chiedi cosa manchi per ripetersi. E per quale motivo non ci sia ancora riuscito. Con rispetto ma con libertà di pensiero, quella serve come l’aria. Sempre».