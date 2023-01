Pedullà: «Cosa significano le parole di Rocchi su Sacchi? Non capisco»

Alfredo Pedullà, in collegamento con gli studi di Sportitalia, ha parlato ancora delle parole del designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi sulle scelte del fischietto Juan Luca Sacchi nella partita fra Monza ed Inter.

CRITICHE – Alfredo Pedullà, in diretta dagli studi di Sportitalia, ha espresso importanti dubbi sulle parole di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale di Serie A, dopo gli episodi di Monza-Inter. Il giornalista ha detto: «Sull’arbitro che ha sbagliato a Monza Rocchi ha detto che va in panchina. Quando entra? All’inizio del secondo tempo? Invece di dire che ha sbagliato, che è stato un errore inammissibile e che non esiste più fallo di confusione parla di panchina. Entra al 75′? Cosa significano le parole di Rocchi su Sacchi? Non capisco».