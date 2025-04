Pedullà convinto: «Inter-Napoli? Penso a un evento epocale!»

Alfredo Pedullà si è pronunciato sull’eventualità di uno spareggio a fine stagione tra Inter e Napoli per decretare la squadra vincitrice dello scudetto. Una visione estremamente entusiastica, la sua.

LA SITUAZIONE – L’Inter e il Napoli sono appaiate, a 71 punti, quando mancano 5 gare al termine della stagione di Serie A 2024-2025. Le due compagini, con un calendario diverso sia nella qualità che nella quantità delle squadre da affrontare nelle prossime settimane, guardano ora con sempre maggior consapevolezza alla possibilità di sfidarsi al termine dell’anno per decidere la vincitrice del Campionato. In caso di arrivo a pari punti, il match decisivo dovrebbe giocarsi in casa della squadra con la miglior differenza reti, in questo caso l’Inter. A meno di “ragioni di ordine pubblico” che, nel caso specifico, non rilevano.

Pedullà sul possibile spareggio tra Inter e Napoli

LA SPERANZA – Sull’ipotesi di uno scontro diretto tra Inter e Napoli per decretare la squadra Campione d’Italia, si è pronunciato il giornalista Alfredo Pedullà dalle colonne di Sportitalia.it. Dal suo punto di vista, l’ipotesi in questione non è minimamente da scartare: «Io penso davvero che Simone Inzaghi possa vincerle tutte, esattamente come Antonio Conte, in modo tale da rivederci a fine maggio con un overtime per lo Scudetto. Sarebbe affascinante, pericoloso, rischioso, ognuno di voi scelga l’aggettivo migliore. Se così fosse, sarebbe l’evento del secolo. I pronostici sono fatti per essere sbagliati, altrimenti non sarebbero tali».