Pedullà: “Conte? L’uscita che ha avuto oggi non c’entra nulla! Serve garbo”

Alfredo Pedullà

Pedullà continua a criticare Conte per le sue dichiarazioni. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha valutato la conferenza stampa di vigilia di Inter-Napoli soffermandosi sulle parole riguardanti la negatività (vedi articolo).

L’ATTACCO – Ad Alfredo Pedullà non piace il modo di porsi di Antonio Conte: «Io penso sia un problema di garbo. Cioè: dopo una partita in cui è uscito fuori dall’Europa, arrivando ultimo e vincendo una partita su sei, se gli fanno una domanda deve rispondere (a Fabio Capello e Anna Billò su Sky dopo Inter-Shakhtar Donetsk, ndr). Altrimenti non si deve presentare. Non può uscirne oggi dicendo che ha sbagliato la prima e la seconda: deve essere sempre quello che accetta le critiche, giuste, e risponde alle domande garbate. Non c’entra nulla l’uscita che ha avuto oggi Conte».