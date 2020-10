Pedullà: “Conte ha sensazioni positive? Aspettiamo l’Inter. Come Pirlo”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà

Pedullà accomuna Conte e Pirlo, che certo non possono essere soddisfatti per la due giorni di Champions League. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ritiene che l’allenatore dell’Inter debba pensare di più ai risultati immediati.

INTER, CERCARE IL PRESENTE – Secondo Alfredo Pedullà le parole di Antonio Conte non sono il massimo: «Sono convinto che abbia una grande squadra e che debba dare di più. Lui dice sensazioni positive: aspettiamo al varco, è tre settimane che dice che ha sensazioni positive. Conte dice che ha sensazioni positive, Andrea Pirlo dice che sono troppo giovani: però poi le partite le devi vincere. Gli alibi sono una cosa a parte, perché la squadra ce l’ha».