Pedullà: «Conte litigò per Chiesa all’Inter! Poi la Juventus»

Conte dalla scorsa settimana è anche ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Vorrebbe portarsi Chiesa, che già prima del trasferimento alla Juventus aveva richiesto all’Inter: ne parla Pedullà su Sportitalia Mercato.

LA VOLONTÀ – Alfredo Pedullà traccia le dinamiche di mercato del Napoli legate all’ex allenatore dell’Inter: «A me risulta che Antonio Conte abbia parlato, oltre che per Giovanni Di Lorenzo, anche con Federico Chiesa. È normale che faccia così ed è normale il suo apprezzamento, che per me prescinde da Khvicha Kvaratskhelia. Forse su questa cosa un po’ ci fermeremo, visto che sabato si gioca Italia-Albania, e la riprenderemo. Ma è una storia impostata, bisogna capire il conguaglio e quanti soldi devi mettere. Ci sono altre squadre interessate a Chiesa».

Chiesa-Inter prima della Juventus, il retroscena di Pedullà su Conte

TRASFERIMENTO MANCATO – Pedullà torna indietro di qualche anno: «Il giorno dell’insediamento di Conte abbiamo detto che Chiesa è per distacco nella sua testa l’esterno italiano più forte. Litigò con l’Inter, e poi andò via alla fine di quella stagione, perché aveva chiesto di prendergli Chiesa dalla Fiorentina. Soltanto che Rocco Commisso, che si era insediato l’anno prima, aveva promesso di non poterlo cedere l’anno del suo insediamento. Ma Chiesa aveva un discorso con la Juventus già dall’anno prima. Se leggi le parole di Conte te ne rendi conto».