La vicenda Conte-Inter continua a tenere banco. Dopo le notizie andate in onda durante “Sportitalia Mercato” (vedi articolo) Alfredo Pedullà aggiunge come serva definire tutto in tempi brevi e che il tecnico, in caso di no, dovrebbe rinunciare allo stipendio.



COME RISOLVERE? – Alfredo Pedullà entra col piede a martello sulla questione fra Antonio Conte e l’Inter: «Se a lui non sta bene deve rinunciare ai soldi e andarsene. Questo è un discorso che porterebbe l’Inter a pensare a un nuovo allenatore. Noi sappiamo che Massimiliano Allegri ha un discorso con la Juventus. Non è che se a Conte non sta bene resta con quei dodici milioni d’ingaggio. Ritengo che una decisione sia già tardiva adesso: il rischio è che fra quindici giorni rompano come era successo alla Juventus, dove aveva rotto in ritiro. Devono metterci un punto, e subito».