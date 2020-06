Pedullà: “Conte ingiustificabile! Spero non diventi un pacco per l’Inter”

Pedullà – dopo le ultime di mercato – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia se la prende con Conte, finito nel mirino per il malcontento espresso a più riprese causa mercato. Ma i motivi per criticare il tecnico dell’Inter sembrano essere altri, non solo risalenti a questa stagione

DA PACCHETTO A PACCO – Riallacciandosi al discorso critico del collega Paolo De Paola (vedi dichiarazioni), anche Alfredo Pedullà continua a tenere una linea distruttiva nei confronti del tecnico nerazzurro: «L’Inter non è giustificabile. Anzi, Antonio Conte non è giustificabile! Devi stare negli ottavi di Champions League, non puoi uscire con il Barcellona B e mollare in quel modo a Dortmund. E devi stare in corsa per lo scudetto, non andare a -8 così. Se non vuoi Nicolò Barella, lo dici prima di far spendere oltre 40 milioni alla società! Quando sbaglia Conte, come Carlo Ancelotti, la colpa è sempre degli altri! Speriamo che il pacchetto Conte non diventi un pacco per l’Inter, il pacchetto mi va bene (ride, ndr). Preferisco non raccontare gli aneddoti che ho su Conte, che riguardano il suo passato». Il commento negativo di è rivoluto esclusivamente all’allenatore dell’Inter, la cui società è stata elogiata a più riprese per gli investimenti fatti.