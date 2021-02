Pedullà: «Conte convertito su Eriksen, intelligente! Inter-Genoa sua partita»

Alfredo Pedullà

Pedullà ritiene che Conte abbia modificato atteggiamento, in primis su Eriksen. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha valutato le prossime due partite dei nerazzurri (Genoa e Parma) ritenendole quelle ideali per il tecnico.

AVANTI COSÌ – Alfredo Pedullà conferma il primato: «La Juventus è in piena corsa, però l’Inter per me può vincerle tutte. L’Inter ha trovato una situazione di equilibri tale, dopo l’uscita dalle coppe, che è in condizione di affrontare le partite come se fosse un trofeo da alzare. Con la profondità della rosa, con gli equilibri, col nuovo Christian Eriksen, con quel mostro di Romelu Lukaku e con Lautaro Martinez che si è abituato da sempre ha un vantaggio che solo l’Inter può decidere di scaraventare. È vero che la Juventus deve recuperare la partita col Napoli e che ci sarà Juventus-Inter alla penultima, però ogni pareggio lo pagherà. L’Inter ha Genoa e Parma, le può giocare senza assilli: non ha la Champions League. Ha acquisito un’autostima e una consapevolezza, sono proprio le partite che Conte vuole giocare perché può dare il 110% in tutte».

CORREZIONI IN CORSA – Pedullà ha più volte criticato Conte a inizio stagione, ma ora vede modifiche all’approccio: «La rosa che gli hanno dato è importante. L’uscita dalle coppe adesso la vediamo come un bene, quando abbiamo commentato l’eliminazione anche dall’Europa League abbiamo parlato di fallimento. Lui è un grande allenatore: sono i numeri che depongono a suo favore, poi la gestione di alcune cose non è stata illuminante. Adesso viene fuori il miglior Conte, si è anche convertito su Eriksen: è stato un atto di grande intelligenza, perché aveva detto che in quel ruolo non avrebbe potuto giocare. Invece in quel ruolo l’ha impiegato, l’ha utilizzato ed è stato una scelta sua. Conte non lo puoi discutere».