Pedullà: «Contro la Juventus molta Inter! Moratti dovrebbe parlar meno»

Pedullà dice la sua su Juventus-Inter e esprime un parere anche sulle dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente nerazzurro Moratti in merito a Inzaghi (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del giornalista in collegamento con Sportitalia.

GIORNO PER GIORNO – Alfredo Pedullà interviene al termine di Juventus-Inter, dando un suo parere sulla sfida di Coppa Italia. Poi, in collegamento su Sportitalia, il giornalista parla anche di Massimo Moratti: «Il gol subito dall’Inter è imperdonabile perché quelle cose lì non possono accadere. Arriva un cross da sinistra e dall’altra parte non c’è nessuno. A quei livelli è una cosa da non vedere mai. In questa semifinale di Coppa Italia ho visto molta Inter. Marcelo Brozovic ha sbagliato un gol clamoroso. Nel secondo tempo c’è stato anche Henrikh Mkhitaryan e la Juventus ha avuto un lampo con Milik. L’Inter, comunque, ha gestito bene e il pareggio finale è la fotografia perfetta della partita. Simone Inzaghi salvo? Sarebbe stato salvo comunque, anche se oggi avesse perso. C’è un blocco di tre partite davanti. Secondo me l’Inter vorrebbe arrivare a fine maggio, primi di giugno, per prendere una decisione su di lui. Per farlo devi superare al meglio questa fase. Io non ho voci di situazioni imminenti perché in questo momento l’Inter non saprebbe neanche chi prendere al suo posto. Questa è una situazione che va vissuta giorno per giorno, con la volontà della società nerazzurra di arrivare fino a fine stagione. Le dichiarazioni di Moratti su Inzaghi? Con la stima totale che ho per lui dico che, adesso che non può più esonerare vuole farlo comunque da lontano. Non puoi togliergli la volontà di farlo ma dovrebbe parlare di meno, secondo me».