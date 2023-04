Pedullà: «Colpe Inzaghi? Faccio fatica! Inter, ora le gare più dure»

Pedullà non vuole sparare a zero su Inzaghi, nonostante il rendimento disarmante nel 2023 dell’Inter. In collegamento per Sportitalia, il giornalista dà anche uno sguardo al calendario imminente.

IN BILICO – Da ieri l’Inter è fuori dalla zona Champions League (vedi classifica). Un qualcosa che per Alfredo Pedullà non è scontato che la squadra di Simone Inzaghi ritrovi: «Una delle milanesi rimane fuori? Dopo l’ultimo, e considerato il calendario che hanno, l’Inter ha sulla carta due partite agevoli. Che sono in realtà le più difficili, Monza ed Empoli, visti tutti i punti che ha perso l’Inter per strada. Con la Juventus seconda una delle due milanesi rischia seriamente di non entrarci, poi c’è l’altro filone. Siamo l’unico campionato dove c’è un asterisco, una X e una classifica senza certezze: io non so cosa succederà il 19 aprile, ma non è una classifica giusta. Se dovessero essere ridati i quindici punti fra dieci giorni penseremo all’altro filone e a se resterà fuori la quarta o la quinta».

DI CHI LA COLPA? – Pedullà non vuole prendersela con Inzaghi per quanto successo a Salerno: «In questi casi no, io faccio fatica. Per l’Inter è insufficiente e clamoroso perdere dieci partite, ha un organico forte. Cosa posso dire a Inzaghi? Faccio fatica, bisogna essere onesti. Romelu Lukaku impresentabile, hanno sbagliato dei gol clamorosi e il contropiede di Lautaro Martinez incredibile. Però adesso ha il Benfica nel territorio di Inzaghi, mi aspetto un’Inter diversa. Faccio fatica a praticare lo sport preferito che è sempre colpa dell’allenatore, non ha finalizzato da sei centimetri».