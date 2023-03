Pedullà: «Ci vendono il VAR e poi non ci sono le immagini, è grave!»

Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia è tornato a parlare dell’episodio di Inter-Juventus con il tocco di mano di Adrien Rabiot. Il giornalista attacca duramente l’arbitro Chiffi e l’utilizzo del VAR.

EPISODIO GRAVE – Alfredo Pedullà ha attaccato duramente la direzione di gara dell’arbitro Chiffi in occasione di Inter-Juventus: «Che non ci siano immagini in tempo di VAR è come se non ci fosse l’energia elettrica in ogni abituazione. Ci vendono il VAR e poi non ci sono le immagini, è una cosa che non sta né in cielo né in terra! A parte che Chiffi si sarebbe preso un altro quarto d’ora aspettando lumi (oltre i quattro, ndr). È una cosa abbastanza grave questa. Le immagini sono chiare, ho poco da aggiungere. Che non ci siano le immagini ai tempi del VAR allora spegniamo il VAR, che lo teniamo a fare?».