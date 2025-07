Pedullà aggiorna: «Su Calhanoglu una sensazione! Dumfries, nessuna offerta»

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in merito al mercato in uscita dell’Inter: Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu i due principali temi di discussione.

IL RAGIONAMENTO – Alfredo Pedullà si è espresso sul suo canale Youtube a proposito delle situazioni di mercato di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. Di seguito le sue parole: «Mi viene chiesto di Dumfries, sul quale posso dire che non ho traccia di un’offerta concreta da parte del Barcellona così come non ho traccia di un’offerta concreta del Galatasaray per Calhanoglu. Per quanto riguarda quest’ultimo (sul piede di partenza dopo le parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta e la sua ‘risposta social’, ndr.), ritengo che un’offerta concreta possa arrivare».