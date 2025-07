Pedullà tuona: «Calhanoglu non ha avuto rispetto! Inter molto chiara»

Pedullà bacchetta Calhanoglu, che in poche settimane è passato dall’amore incondizionato al Galatasaray a darsi disponibile ai rivali del Fenerbahce. Il giornalista difende poi l’Inter.

BACCHETTATA – Si è probabilmente arrivati alla settimana della verità sul fronte Hakan Calhanoglu. Il giocatore, che al momento si trova ad Istanbul, come raccontato da Inter-News.it, dovrà decidere una volta per tutte il suo futuro. Dopo il Galatasaray, adesso c’è il Fenerbahce. Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube, ha voluto tirare un po’ le orecchie al centrocampista turco: «Parliamo di rispetto, vorrei capire cosa vuol fare da grande Calhanoglu, che tanto rispetto in generale non l’ha avuto. Adesso deve uscire allo scoperto perché l’Inter è stata molto chiara: ci vogliono i soldi, il cash. Passare dala proposta Galatasaray al Fenerbahce mi sembra una cosa molto ardita. Ma per uno che è passato in scadenza dal Milan all’Inter vuole dire che, dal suo punto di vista professionalmente, non ci sono problemi. Aspettiamo l’evolversi di questa situazione». L’Inter, appunto, è stata chiara con il giocatore e con i club turchi in questione: o si arriva a 25 milioni almeno oppure il numero 20 resterà a Milano per un’altra stagione. Si attendono sviluppi, che da Viale della Liberazione attendono entro il 26.