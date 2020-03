Pedullà: “Calendario? Ragione Inter! Dal Pino dopo due mesi nella bufera”

L’Inter non sa come completare il suo calendario per la Serie A, se non uscendo dalle coppe. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha parlato di questa situazione e di come il presidente di Lega, Dal Pino, stia gestendo la vicenda.

GESTITA MALE – Ad Alfredo Pedullà non è piaciuto il messaggio di Steven Zhang, ma il resto lo condivide: «Capisco le motivazioni dell’Inter, magari se reagisci di pancia no. C’è un calendario che deve scivolare e non sappiamo quando l’Inter recupererà la partita con la Sampdoria. In questo momento, se giochi la partita successiva e quella ancora, anche a livello psicologico credo che l’Inter abbia ragione. La partita con la Sampdoria, se ti precipiti a recuperare delle partite, non ha un buco nel calendario. Loro non sanno quando recuperereanno questa benedetta partita! Se tutte le partite fossero state giocate a porte chiuse (vedi articolo), questo problema non ci sarebbe stato. Dal punto di vista del calendario è giusto che l’Inter voglia giocare con la Sampdoria prima della Juventus, poi per me la reazione di Steven Zhang è stata eccessiva. Dobbiamo entrare nell’ordine di idee che un presidente di Lega non debba essere un grande manager di un’altra cosa. Paolo Dal Pino, eletto a gennaio del 2020, già dopo due mesi è nella bufera. Credo che il calcio debba esprimere un presidente che abbia studiato il calcio minuto per minuto».