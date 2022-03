Pedullà: «Brozovic no contatti con altri club? Gli credo! Prossimo turno…»

In collegamento da Roma per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del rinnovo di Brozovic con l’Inter e delle dichiarazioni del croato (clicca QUI). Poi, un intervento sulla prossima giornata di campionato

RINNOVO − Pedullà sul prolungamento di Brozovic: «Il rinnovo Marcelo Brozovic con l’Inter era una cosa già avviata da tempo. Il croato prenderà sei milioni più un milione abbondante di bonus. La trattativa è durata 4-5 mesi, credo a Brozovic quando dice che non ha parlato con nessuna altra società».

PROSSIMO TURNO − Pedullà non ha dubbi sulla prima giornata post sosta: «La prossima giornata di campionato sarà decisiva, vale l’80% dell’esito finale del campionato. Ci saranno Juventus-Inter e Atalanta-Napoli. Due partite non semplici per i nerazzurri e i partenopei. Il Milan giocherà col Bologna. Se la squadra di Pioli dovesse vincere e le altre rallentare poi diventerà durissima recuperagli i punti di vantaggio».