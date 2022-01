Pedullà: «Brozovic, molte tentazioni ma una sola priorità! Inter perfetta»

Brozovic è pronto a legarsi all’Inter fino al 2026 (vedi articolo). Alfredo Pedullà – esperto di mercato di Sportitalia -, commenta l’accordo raggiunto tra il croato e il club nerazzurro sottolineando quanto il centrocampista si sia dimostrato fedele

RINNOVI – Marcelo Brozovic e l’Inter hanno raggiunto l’accordo definitivo per il rinnovo del contratto. Alfredo Pedullà sottolinea quanto il croato sia stato fedele: «Era una cosa che avevamo detto già a novembre, c’era la volontà e lui devo dire che ha tenuto la barra dritta senza tentazioni, che ce ne sono state. Lui ha dato sempre la precedenza all’Inter, dove era arrivato con l’etichetta del buon centrocampista e strada facendo ha dimostrato di essere un grande centrocampista. Un grande metronomo, uno che sa dettare i tempi. 2026 significa completare il ciclo e avviarsi verso altri cinque anni ad alto livello. Devo dire che l’Inter nella vicenda rinnovi è stata perfetta. Resta Ivan Perisic, dove magari c’è un po’ di ritrosia in più. La partita sembrava chiusa, ora invece si è riaperta. L’Inter non ha fatto scivolare uno spillo nella questione rinnovi, ha portato a casa il risultato e queste cose vanno rimarcate perché denotano lucidità».