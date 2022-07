Pedullà: «Bremer, Juventus sottotraccia per sorpassare l’Inter. Era in pugno»

Bremer da stasera è ufficialmente un nuovo acquisto della Juventus (vedi articolo), dopo che i bianconeri hanno superato l’Inter. Pedullà, su Sportitalia, dà i retroscena del sorpasso.

TEMPOREGGIATO TROPPO – Alfredo Pedullà spiega come la Juventus è arrivata a Gleison Bremer: «Un grande colpo. Un colpo ponderato, fatto in punta di piedi e sottotraccia sorpassando chi aveva Bremer in pugno e non è riuscita a intervenire (l’Inter, ndr). Con Matthijs de Ligt al Bayern Monaco la Juventus ha avuto la disponibilità per fare l’operazione. Prende un difensore che è vero ha giocato solo a tre, ma è un grande difensore e non credo avrà problemi a giocare nella difesa a quattro di Massimiliano Allegri».