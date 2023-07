Pedullà: «Azpilicueta mai visite programmate con l’Inter! Era altro»

Pedullà smentisce come Azpilicueta, ora destinato ad andare all’Atlético Madrid, abbia realmente avuto un accordo con l’Inter. Il giornalista, intervenuto a Sportitalia, esclude che si sia arrivati a definire le visite mediche.

TUTT’ALTRO CHE FATTA – Alfredo Pedullà contesta chi parlava di ingaggio concluso: «Noi di Inter e César Azpilicueta affare fatto non abbiamo mai parlato. Abbiamo detto di gradimento, ma non abbiamo parlato né di affare completato di visite programmate. Avevo letto di visite programmate addirittura per martedì scorso, ma non sono mai state programmate visite. Non mi risulta ci siano stati dei problemi personali a far saltare l’operazione: è un modo per giustificare l’annuncio che sarebbe andato al 100% a firmare con l’Inter. Comunque Azpilicueta ha fatto altre scelte e ha deciso di andare all’Atlético Madrid. Per andare all’Inter, dire che è fatta e che ci sono le visite significa che ci doveva essere un accordo. Che non c’era».