Pedullà: «Arbitri da Amplifon. Lukaku parte lesa e dopo colpevole»

I cori contro Romelu Lukaku non vanno giù, Alfredo Pedullà continua a parlarne in collegamento con Sportitalia. Situazione da risolvere diversamente per il giornalista.

PROBLEMI – Alfredo Pedullà è stufo delle non decisioni degli arbitri, degli errori e della situazione intorno ai cori razzisti: «Quella è l’esultanza di Lukaku, nient’altro. L’arbitro di Svezia-Belgio ha sbagliato a non ammonire il giocatore? Questo per parlare del regolamento che viene mal citato, cosa cambia? Davanti ai cori razzisti non si doveva sospendere la partita? Dobbiamo mandare gli arbitri da Amplifon? Ieri nessuno si è accorto dei cori razzisti e la parte lesa Lukaku diventa colpevole. Si doveva sospendere la partita, l’arbitro deve farlo e se non è pronto se ne vada e non può fare questo lavoro».