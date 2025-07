Pedullà annuncia: «Beukema al Napoli». E poi sottolineatura sull’Inter

LA SITUAZIONE – Sam Beukema è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore olandese, infatti, andrà a giocare nella squadra campione d’Italia. Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia, ci tiene a sottolineare il vecchio presunto interesse dell’Inter: «Beukema

al Napoli: quasi quattro mesi dopo (a quei tempi era accostato solo all’

), l’avevano addirittura definita una trattativa mediatica. Prima scelta da sempre di Conte. Il club di De Laurentiis non ha MAI cambiato obiettivo e ora si appresta a raccogliere». Nei mesi precedenti, il nome del difensore olandese del Bologna era fortemente accostato al club nerazzurro, che comunque in questa sessione estiva di calciomercato dovrà per forza di cose comprare un nuovo difensore. Ad oggi il nome che piace maggiormente è quello di Giovanni Leoni , per cui il Parma chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Oltre a Leoni, c’è anche il profilo di Koni De Winter, che piace alla dirigenza nerazzurra. Il ragazzo del Genoa di Patrick Vieira ha disputato un’ottima stagione nell’ultimo campionato.