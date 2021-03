Pedullà: «Allenatore bravo? Come Conte, non chi dice che esce con onore»

Pedullà elogia l’atteggiamento di Conte, a differenza di quello di Inzaghi. L’allenatore della Lazio ieri ha detto che i suoi sono usciti dalla Champions League con onore: al giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, non è piaciuto.

PERCORSO NON NETTO – Alfredo Pedullà dà un giudizio della stagione europea e non: «L’Inter aveva massacrato lo Shakhtar Donetsk, e c’era lo stesso allenatore. Poi fa 0-0 e 0-0 tre mesi dopo: c’erano dei problemi che prima non c’erano. Adesso Antonio Conte la stagione l’ha rimessa in piedi, perché ha un grande organico, ma l’uscita è inconcepibile. Un allenatore bravo è quello come Conte, che si fa prendere i giocatori, non chi dice che escono con onore. Con tutto il rispetto per Simone Inzaghi».

