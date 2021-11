Pedullà: «Allegri su Marotta? Dichiarazione da allenatore, non è così»

Stasera Allegri ha risposto con un secco “no” alla domanda sulla possibilità che alla Juventus manchi Marotta (vedi articolo). Sentendo le parole dell’allenatore bianconero Pedullà, durante Sportitalia Mercato, ha contestato la dichiarazione.

IN REALTÀ È ALTRO – Alfredo Pedullà contesta quanto detto stasera da Massimiliano Allegri: «Il DNA resta, ma bisogna dire che tipo di DNA resta. Non parliamo di Giuseppe Marotta tanto per parlarne: da quando è andato via Marotta ha sbagliato Fabio Paratici, ed è andato via Paratici. Dire che manca Marotta e le persone passano? Questa è una classica affermazione da allenatore, che anche se va via il Padre Eterno dei dirigenti direbbe che le persone passano. Non è così: se manca uno va sostituito. Quello promosso l’hai mandato via, è come una scala a chioccioli. Allegri lo interpreta così, ma i fatti dicono altro».