Pedullà: «Acerbi? Zhang memorizzi concetto: all’Inter manca un centrale!»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, si è scagliato contro Zhang e la sua volontà di non chiudere per Acerbi. All’Inter manca numericamente un difensore

CONCETTO − Pedullà prende le difese di Inzaghi dopo lo suo sfogo su Acerbi (vedi articolo): «Acerbi? Steven Zhang deve memorizzare il concetto che a Simone Inzaghi manca un difensore centrale, cioè manca di numero. Non tocchi nessun tesoretto. Non devi spendere nulla, hai un prestito secco. Sono dalla parte di Inzaghi, non capisco dove sta il problema. Inzaghi ha bisogno del difensore e tutte le condizioni sono favorevoli».