Pedullà netto: «Acerbi, ora basta! Comportamenti non più accettabili»

Alfredo Pedullà si è espresso in maniera molto dura sulle parole rivolte da Francesco Acerbi a un tifoso del PSG negli USA. Dal suo punto di vista, la misura è colma.

IL FATTO – Francesco Acerbi si è reso protagonista, durante una “sosta” con i tifosi negli USA, di un alterco acceso con un supporter del PSG. Il calciatore dell’Inter ha minacciato il suo interlocutore, dal quale si era sentito provocato, di “riempirlo di botte” se avesse continuato a fare riferimenti ironici alla sconfitta dei nerazzurri contro il PSG per 0-5. Sul punto si sono levate molte voci critiche, sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori, le quali hanno sottolineato quanto fosse inopportuno e fuori luogo – per un professionista come Acerbi – reagire in questo modo a uno sfottò.

Acerbi e la critica netta di Pedullà

GIUDIZIO NETTO – Tra coloro che si sono pronunciati sul caso Acerbi vi è stato anche Alfredo Pedullà direttamente sul suo canale Youtube. Il giornalista ne ha parlato in questi termini: «Dire ‘Io ti prendo a botte’ non sta né in cielo né in terra, non appartiene all’ABC del comportamento di un professionista. Ci sono anche altri precedenti: il caso Juan Jesus, il no alla Nazionale, le risposte sui social, ora basta. Non è sostenibile accettare tutto e far passare ogni cosa come ordinaria amministrazione. Gattuso ha fatto bene a dire di non chiamare Acerbi».