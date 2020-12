Pedullà: “Abisso arbitro non all’altezza, vedi Fiorentina-Inter! Insigne…”

Pedullà prosegue nelle sue pesanti critiche verso l’arbitro Abisso, giovedì in Roma-Torino per l’ennesima volta protagonista in negativo. Il giornalista, che già a seguito della partita dell’Olimpico si era espresso in tal senso (vedi articolo), ha ricordato il folle rigore al 96′ di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole da “Aspettando il weekend” su Sportitalia.

ARBITRAGGI DISCUTIBILI – Alfredo Pedullà non ha dubbi sul fallo di David Ospina su Matteo Darmian, che ha deciso Inter-Napoli: «Questo è rigore. Ritengo patetico, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, la sanzione della squalifica. Se Alvaro Morata ha preso due giornate per insulti inferiori (dopo Benevento-Juventus, ndr), rispetto a Lorenzo Insigne, a cui invece dai una giornata con diecimila euro di cosa stiamo parlando? Se Insigne è il capitano, tu ritieni la frase offensiva in un contesto dove non ci deve stare e lo espelli gli devi dare due giornate. Io penso che Davide Massa andrebbe sospeso per quattro o cinque partite. Poi adesso Rosario Abisso andrà a fare il quarto uomo (domani in Sassuolo-Milan, ndr) perché rimane nel suo recinto. Poi spero non gli facciano fare neanche le sostituzioni, perché farebbe danni anche lì. Massa è da fermare a data da destinarsi, Abisso non è un arbitro all’altezza. Ricordate Fiorentina-Inter? Quando andò al VAR e, davanti all’evidenza dei fatti, confermò la sua evidenza sbagliata tanto per dire che aveva ragione. Il rigore di Danilo D’Ambrosio, l’alternativa sarebbe stata amputare il braccio».