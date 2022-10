Pedro sorpreso dall’Inter: «Barcellona fuori? Non me l’aspettavo. Una forte»

Pedro ha segnato nella vittoria per 2-1 della Lazio sul Midtylland (vedi articolo). I biancocelesti sono vicini al passaggio nel turno in Europa League, dove in caso di arrivo al secondo posto potrebbero anche prendere il Barcellona, eliminato dalla Champions League dall’Inter. L’attaccante, su DAZN, è apparso sorpreso da questo esito del girone.

LA SORPRESA – Pedro ammette come non pensasse all’Inter qualificata: «Mi aspettavo il Barcellona fuori? No, davvero no. C’era una squadra molto forte, come tutti sappiamo. Adesso magari il girone che hanno trovato in Champions League era molto forte, alla fine è andata così e sono passati in Europa League. Per noi è molto importante arrivare primi nel girone, perché ti dà intanto fiducia e poi ti toglie un’eliminatoria molto difficile contro una squadra di Champions League».