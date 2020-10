Pedro sfida Inter e Juventus: “Obiettivo Roma? Vincere lo scudetto! Noi…”

Condividi questo articolo

Pedro Udinese-Roma

Pedro ha deciso Udinese-Roma di questa sera con uno splendido gol al 55′ (vedi articolo). L’attaccante spagnolo, al suo primo centro in Serie A, ha parlato nel post partita di DAZN degli obiettivi dei giallorossi, lanciando la sfida a Inter e Juventus: vuole il titolo.

SENZA LIMITI – Pedro, dopo la prima vittoria stagionale della Roma, punta in altissimo: «Sono contento di essere qui, mi trovo sempre meglio con giocatori d’esperienza come Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko. Sono contento di aver aiutato e di poter portare i tre punti. Dobbiamo pensare di vincere sempre, è questo l’obiettivo. Vincere lo scudetto è difficile, ma l’importante è pensare partita dopo partita per raggiungere l’obiettivo di vincere il campionato o entrare in Champions League».