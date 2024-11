Pedro infinito! La Lazio vince all’ultimo respiro con il Porto

La Lazio vince per 2-1 contro il Porto alla quarta giornata di UEFA Europa League. Pedro è infinito e segna il gol decisivo per il successo.

NOTTE DA SOGNO – La Lazio vince per 2-1 contro il Porto allo Stadio Olimpico di Roma. Serata da non dimenticare per i tifosi biancocelesti, che vivono l’ennesima notte perfetta nella stagione corrente. Nel primo tempo Alessio Romagnoli segna al minuto 46 il gol del momentaneo vantaggio. Il difensore svetta di testa sulla sponda di Taty Castellanos e trova la prima rete in questa annata. Pareggia nel secondo tempo il Porto con Stephen Eustaquio, precisamente al 66′. La Lazio però non muore mai, domina il finale di partita e si avvicina a più riprese al gol della definitiva vittoria. A risolvere la pratica ci pensa Pedro Rodriguez, che al 92′ ha la freddezza di stoppare la palla in area di rigore e angolare con il piattone destro su un assist perfetto di Gustav Isaksen.