Pedri obiettivo: «Uscire ai gironi è un fallimento, c’è da fare autocritica!»

Pedri ha parlato dopo Barcellona-Bayern Monaco, gara persa in Champions League 0-3 dagli azulgrana. Il centrocampista non nasconde la delusione per l’eliminazione a discapito dell’Inter. Ma non si nasconde

FALLIMENTO − Pedri, dopo l’eliminazione del Barcellona per mano dell’Inter, esprime la sua delusione e sul suo rammarico: «Siamo una squadra molto giovane con margini di miglioramento. Dobbiamo migliorare molte cose. Non ci basta giocare in Champions League. Delusione. Non sono riuscite molte cose. Dobbiamo migliorare molto. Dobbiamo fare autocritica e andare avanti perché ci sono tanti obiettivi per cui giocare. Non siamo preparati per competere a livello europeo. Penso sia un fallimento. Siamo molto giovani. Ci sono tanti acquisti e non ci conosciamo tanto. Ci vuole tempo ma è un fallimento perché bisogna sempre superare la fase a gironi». Le sue parole a Marca.