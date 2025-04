Pedri avvisa l’Inter: «Barcellona giovane e in fiducia. Flick un padre»

Pedri ha esaltato il lavoro del tecnico Hans Flick sulla panchina del Barcellona, indicando i punti di forza della sua squadra in vista della sfida di Champions League contro l’Inter.

L’ELOGIO – Pedri ha rilasciato un’intervista alla UEFA a ridosso dell’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Il calciatore della Nazionale spagnola ha innanzitutto posto l’accento sulla bontà del lavoro di Hans Flick da quando ricopre l’incarico di allenatore dei blaugrana: «Come un padre, cerca sempre di prendersi cura di noi, che siamo prevalentemente calciatori giovani. È presente per te anche quando non si è impiegati in campo. Oltre ad essere severo, cerca sempre di aiutare i suoi calciatori, anche quando vede che non stanno giocando bene. Tende a parlarti, a chiederti cosa non va».

Pedri su un’innovazione cui si è gradualmente abituato al Barcellona

LA CONFESSIONE – Pedri ha poi proseguito: «All’inizio è stato difficile adattarsi (alla linea alta, ndr), soprattutto quando la guardavo da fuori durante la pre-season. Ma la squadra è riuscita a farlo molto bene, sin dai primi momenti, e questo ci ha sicuramente dato maggiore fiducia».