Pecoraro: «Inter e Juventus drogano il calcio. Procura intervenga»

Giuseppe Pecoraro, ex presidente della procura federale FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti su Radio Punto Nuovo. Secondo l’ex dirigente Inter e Juventus stiano drogando il calcio senza essere punite

IMPUNITE − Queste le dichiarazioni di Pecoraro: «Rocco Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio l’operazione Manuel Locatelli. Juventus e Inter stanno drogando il calcio, se non si possono pagare gli stipendi bisogna che ci sia l’intervento della procura. Secondo me si ha timore di affrontare le società e le grandi tifoserie. Il calcio ha bisogno di una rifondazione partendo dai diritti televisivi, non è possibile che alcune società falliscono e altre che si trovano nella stessa condizione rimangono sempre vive».

Fonte: Radio Punto Nuovo.it − Marco Giordano