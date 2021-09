Pecini (DS Spezia): «Salcedo? Tante presenze in Serie A, dà una conoscenza»

Salcedo da ieri è un nuovo giocatore dello Spezia, coi due club che solo oggi hanno confermato il trasferimento in prestito (vedi articolo). Sull’attaccante di proprietà dell’Inter si è espresso il DS dei liguri, Pecini, ai canali ufficiali della società.



IN CRESCITA – Lo Spezia ha fatto diversi acquisti nell’ultimo giorno di mercato (fra cui Rey Manaj, ex Inter). Questo anche perché da gennaio inizierà il blocco sui trasferimenti, imposto dalla FIFA. Il direttore sportivo Riccardo Pecini commenta le operazioni e si sofferma sul prestito nerazzurro: «Eddie Salcedo è un altro giocatore giovanissimo, che però ha già molte presenze in Serie A. Pensiamo che possa essere quel contributo di conoscenza del campionato che possa permettere di dare tempo ai più giovani stranieri di adattarsi».