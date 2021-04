Pecci: «Superlega? Americani e cinesi non conoscono il calcio!»

Eraldo Pecci, ex calciatore e oggi opinionista, si scaglia contro la Superlega e le proprietà straniere, come quella dell’Inter. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

SUPERLEGA – Eraldo Pecci disapprova completamente il progetto della Superlega. E si scaglia soprattutto contro le proprietà straniere, come quella dell’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Il calcio è in mano a gente che non lo conosce, come americani e cinesi. Se domani non iscriveranno Juventus, Inter e Milan al campionato, non mi meraviglierò ma sarò preoccupato. Ma già ero preoccupato quando alla Champions League iscrivevano seconda, terza e quarta. Era sempre un modo per fare soldi».