Pecci: «Sensi punto interrogativo. L’anno scorso aveva conquistato l’Inter»

Sensi è in dubbio per gli Europei, nonostante abbia superato il primo taglio (vedi articolo). Per Eraldo Pecci, però, il centrocampista dell’Inter sarà uno degli altri due esclusi dai convocati dell’Italia: queste le sue parole durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

A RISCHIO – Entro le ore 24 di martedì l’Italia dovrà scendere da ventotto a ventisei convocati per gli Europei. Per Eraldo Pecci c’è un forte candidato per l’esclusione: «C’è il punto interrogativo di Stefano Sensi. L’anno scorso pronti via aveva preso in mano l’Inter, aveva conquistato la fiducia di tutti in un batter d’occhio e anche il posto in Nazionale. Però la sua inaffidabilità riguarda la salute: purtroppo si fa male spesso. Questo lo porta a essere candidato a essere escluso da parte di Roberto Mancini».