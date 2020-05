Pecci: “Ripresa Serie A? Le nazioni con tradizione vogliono ricominciare”

Pecci, collegato con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, predica cauto ottimismo sulla ripresa della Serie A. L’ex centrocampista non è sicuro che si possa tornare in campo, ma fa un paragone con gli altri principali campionati europei.

PSEUDO-COMPATTEZZA – Eraldo Pecci fa parte di chi spera che la Serie A riprenda: «Mi sembra di capire che tutte le nazioni dove c’è una certa tradizione siano spinte a voler ricominciare. Non la Francia e l’Olanda, ma Inghilterra, Spagna e Germania. In Italia tutti i presidenti sono compatti e hanno chiesto di ricominciare il campionato: preferiscono retrocedere sul campo che non ripartire. Poi deve scegliere la politica assieme alla scienza, ma io sono più positivo rispetto alla settimana scorsa anche se non vedo ancora una discesa».