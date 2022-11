Pecci: «Problema Lukaku? Per me sì! Inter, menomale che c’è Dzeko»

Lukaku finora ha giocato pochissimo dal suo rientro all’Inter, con il Belgio che lo ha convocato per i Mondiali ma senza la certezza di poterlo utilizzare per via dell’infortunio. Pecci, ospite di ATuttoCalcio su Rai 2, indica Dzeko come uomo chiave per la squadra di Inzaghi.

IL MIGLIORE – Per Eraldo Pecci nell’Inter c’è un “problema” chiamato Romelu Lukaku: «Sì, per me sì. Menomale che c’è Edin Dzeko, però devo dire che al di là di tutti i discorsi di preparazione o meno cinque partite perse su quattordici sono troppe per una squadra che ha ambizioni. C’è qualcosa che non funziona in quella difesa e in quella squadra».