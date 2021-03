Pecci: Â«Lukaku carro armato, emblema di questa Inter con gol pesantiÂ»

Pecci: «Lukaku carro armato, emblema di questa Inter con gol pesanti»

Eraldo Pecci

Lukaku è il leader di questa Inter, grazie ai suoi 18 gol in campionato. Eraldo Pecci lo descrive come l’emblema di questa squadra. Ecco le sue parole dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

CINGOLATO NERAZZURRO – Con il gol che apre Inter-Genoa dopo 32 secondi, Romelu Lukaku sale a 18 gol in campionato. A cui si aggiungono 6 assist, con quello servito a Matteo Darmian per 2-0. Il giudizio di Eraldo Pecci sul 9 nerazzurro è netto: «L’emblema è proprio questo carro armato che trascina la squadra. Volevo far notare una cosa tecnica, domenica Romagnoli l’ha accompagnato sul sinistro e ha fatto un bellissimo gol. Zapata ha fatto benissimo a portarlo sul destro, che non è il suo piede, però è riuscito a trovare in mezzo alle gambe il passaggio del pallone e ha fatto gol lo stesso. È un giocatore che adesso l’emblema dell’Inter, e credo che i suoi gol siano più pesanti di qualsiasi attaccante in Serie A».