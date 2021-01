Pecci: «L’Inter può migliorare ancora. La Juventus ha perso male»

Eraldo Pecci

Eraldo Pecci analizza Inter-Juventus, terminata 2-0 per i nerazzurri. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

DIFFERENZE – Dopo il fischio finale della gara tra Inter e Juventus, le due squadre escono dal campo con ambizioni diverse. Questa è l’opinione di Eraldo Pecci, che esalta la vittoria nerazzurra per 2-0. Ed esprime al contempo preoccupazione per la sconfitta bianconera. Ecco le sue parole: «L’Inter può migliorare? Direi di sì. Perché anche se è da un anno che gioca insieme, l’Inter certo che può crescere. perché fino ad oggi, per i giocatori che ha a disposizione, ha spesso giocato un calcio asfittico, che si può giocare meglio. Certe partite si possono perdere, ma perdere male come ha perso la Juventus secondo me è un contraccolpo peggiore».