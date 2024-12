Pecci: «Lautaro Martinez, valore assoluto. Tra i più forti!»

Lautaro Martinez non è un candidato come miglior giocatore della FIFA dell’anno 2024. Giuseppe Marotta si è lamentato del risultato, anche Eraldo Pecci si aggiunge dagli studi della Domenica Sportiva su Rai 2.

VALORE – Eraldo Pecci non ha assolutamente voglia di mettere in dubbio il capitano dell’Inter. Anche contro la Fiorentina aveva segnato, ma il gol è stato annullato e in seguito la partita è passata in secondo piano. Giuseppe Marotta si è lamentato per i candidati come Man of the Year della FIFA, in cui non è figurato il nome del Toro. Pecci si aggiunge: «Il valore di Lautaro Martinez è assoluto, non ha bisogno di premi e classifiche dalla FIFA. Lui è uno dei giocatori più forti al mondo, Marotta ha ragione a lamentarsi per il mancato riconoscimento»