Pecci: «Lautaro Martinez, stagione da 9. In finale metterei Lukaku»

L’Inter ha un attacco in grandissima forma, da Romelu Lukaku a Lautaro Martinez. Eraldo Pecci ne parla in questo modo in ‘A Tutto Calcio‘.

CONSIGLI – Eraldo Pecci consiglia l’allenatore dell’Inter sulla finale di Champions League: «A Inzaghi suggerirei Lukaku. Uno dei segreti del Manchester City è il recupero palla veloce, per questo hanno tanto possesso. Quando la perdono pressano e accorciano subito. Con uno come Lukaku che sa proteggere palla e far salire la squadra l’Inter potrebbe giovarne. Lui sta anche meglio, non mi permetto di dare consigli ma sarebbe meglio di Dzeko secondo me. Dopo il Mondiale Lautaro Martinez è migliorato tantissimo, nel momento determinante della stagione ha inciso quindi la sua stagione è da 9».