Pecci: «Inzaghi migliorato sotto un punto di vista. Ecco quale»

Simone Inzaghi ha convinto Eraldo Pecci nel corso del tempo da allenatore dell’Inter. L’opinionista spiega il motivo e cita i centrocampisti nerazzurri sulla Rai.

GESTIONE – Eraldo Pecci apprezza il modo in cui l’allenatore dell’Inter riesce a ruotare i suoi giocatori in rosa. L’opinionista infatti dice: «Inzaghi secondo me in questi anni è migliorato. Gestisce benissimo gli uomini. La gente gli chiede come fa a lasciare Frattesi in panchina che appena entra fa gol. Poi però capisci il motivo perché vedi insieme Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Chi togli? Chi vuole togliere uno di questi è pazzo. C’è questa stranezza e in questi anni Inzaghi ha saputo gestire al meglio gli equilibri nei reparti»