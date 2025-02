Pecci: «Inter, una vittoria che vale doppio! Napoli in difficoltà»

Nel corso della puntata di ieri sera su La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha parlato della vittoria dell’Inter e del sorpasso di Simone Inzaghi sul Napoli di Conte.

DOPPIA – Eraldo Pecci, opinionista su Rai 2 a La Domenica Sportiva come ospito fisso, ha parlato del percorso del Napoli e dell’Inter che si sfideranno sabato al Maradona per il primo scontro diretto. Queste le sue parole: «In quest’ultimo periodo il Napoli ha mollato la presa, questo hanno fatto nelle ultime settimane. L’Inter è riuscita a vincere, mentre il Napoli no. Ha ragione Conte, comunque, quando dice che sta facendo un lavoro straordinario; la squadra è cresciuta e rimane comunque una delle candidate alla vittoria dello scudetto. Mercato? È solo una combinazione, ma se mandi via un calciatore come Kvaratskhelia, devi sostituirlo. Partita di sabato? L’Inter arriva molto bene, una vittoria contro il Genoa che vale doppio».