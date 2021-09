Pecci: «Inter viene sempre fuori! Handanovic? Qualche passaggio a vuoto»

Handanovic è al centro delle critiche dopo le sue ultime prestazioni incerte. L’ex calciatore Pecci, durante La Domenica Sportiva, ha analizzato il momento difficile del portiere e le chance di successo dell’Inter di Inzaghi.

FAVORITA – Eraldo Pecci ha commentato la stagione dell’Inter, soffermandosi sulle prestazioni di Samir Handanovic e sui lati positivi mostrati dai nerazzurri nelle ultime uscite: «Ieri c’è stato qualche passaggio a vuoto di Handanovic. Nicolò Barella migliora tutte le domeniche. Lautaro Martinez ha fatto un gol incredibile. L’Inter dà la consapevolezza e l’impressione di una grande solidità. Anche a Firenze nel primo tempo era in difficoltà poi è venuta fuori. Quando sembra che non ce la faccia più, viene sempre fuori, per cui secondo me l’Inter resta la candidata numero uno».